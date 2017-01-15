Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Документальное подтверждение
- Учет дивана
- Замещение руководителя
- Расходы на аренду земельного участка у КУГИ
- Доверенность на право подписи
- Реквизиты квитанции
- Прием на работу, запись в трудовой.
- Договор займа новировали в договор поставки
- Наличные расчёты
- Открытие ИП (без сотрудников), розничная торговля на ЕНВД. Процедура оформления. Применение ККМ. Передача товара от поставщика безвозмездно.
- Учетная политика УСН
- Передача основного средства полученного в рамках целевого финансирования некоммерческой организации муниципальному образованию
- ПКО (без чека ККТ)
- Продажа автомобиля
- Код услуги в справке.
- Выплата дивидендов
- Учёт при добыче полезных ископаемых
- Доля учредителя
- Условия применения УСН (Доходы)
- двойное налогообложение в Болгарии
- О переквалификации договора аренды оборудования в договор купли-продажи
- Строительство навеса.
- Отмена ЕНВД.
- возврат товара
- Продление срока действия товарного знака. Учет
- Средний заработок
- Валютное законодательство
- Экспорт в Казахстан
- Прием на работу
- Нарушение ПДД
- ЕНВД Астрахань и Астраханская область
- Дополнительное вознаграждение агента
- ВЭД
- Пособие по уходу за ребенком до 3 лет
- Как оформить передачу имущества в оперативное управление.
- Контролируемые и не контролируемые сделки между взаимозависимыми лицами
- Перевод на сокращенный рабочий день или административный отпуск по инициативе организации
- путевка НДФЛ
- Счет 57.
- завышение объемов
- Установление сроков выплаты зарплаты
- Продажа ОС.
- Увольнение пенсионера
- О расчете больничного пособия
- Зачет взаимных требований
- Амортизационная премия в налоговом учете 2016
- Разницы при приобретении товара через агента
- Помещение под кассу.
- Об отражении сумм невыясненных налоговых платежей
- Покупка продуктов на рынке, расходы.
- Баннер в расходах.
- Выезд в командировку раньше, расходы.
- Взаимозачет
- возмещение расходов из ФСС
- Стандарный вычет
- Налоговый агент
- На какую отчетную дату вносить сведения о чистых активах АО
- Выплата заработной платы ниже прожиточного минимума
- Регистры налогового учета
- Торговая наценка
- ГПХ
- Товарный знак
- Контракт с НДС
- Субсидия
- Подпись в справке.
- При регистрации ИП, в налоговой потребовали, чтобы Заявление было заполнено только черной пастой и все листы прошнурованы, а также копии всех листов паспорта должны быть прошнурованы. Правомочны ли требования налоговой?
- Лизинг
- третейский сбор
- пособие по уходу за ребенком
- Акт выполненных работ
- Гарантийное удержание
- Совмещение общей и ЕНВД.
- Налогообложение ИП
- Возврат товаров.
- путевой лист
- Расчет лимита
- Перероценка задолженности в валюте
- Документальное оформление добровольного пожертвования
- Реквизиты счетов-фактур
- земельный участок