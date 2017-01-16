Cрок сдачи 4-ФСС за 2016 год

Бумажную 4-ФСС за 2016 год сдавайте до 20 января включительно. Отправить электронный расчет можно не позже 25 числа. За год отчитывайтесь по старой форме 4-ФСС и отправляйте ее в фонд.

С 1 квартала 2017 года прежний 4-ФСС и РСВ-1 отменят. Сдавайте новый 4-ФСС, утвержденный приказом фонда от 26 сентября 2016 г. № 381. Форму урезали, в ней останутся только платежи на травматизм. Также сдавайте новый единый расчет по взносам в ИФНС (приказ ФНС от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551).

Подготовить 4-ФСС за год помогут статьи: