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Cрок сдачи 4-ФСС за 2016 год

16 января 1254 просмотра

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Бумажную 4-ФСС за 2016 год сдавайте до 20 января включительно. Отправить электронный расчет можно не позже 25 числа. За год отчитывайтесь по старой форме 4-ФСС и отправляйте ее в фонд.

С 1 квартала 2017 года прежний 4-ФСС и РСВ-1 отменят. Сдавайте новый 4-ФСС, утвержденный приказом фонда от 26 сентября 2016 г. № 381. Форму урезали, в ней останутся только платежи на травматизм. Также сдавайте новый единый расчет по взносам в ИФНС (приказ ФНС от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551).

Подготовить 4-ФСС за год помогут статьи:



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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