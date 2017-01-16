ФНС утвердила новую декларацию по НДС

Налоговики утвердили новую форму декларации по НДС – приказ ФНС от 20 декабря 2016 г. № ММВ-7-3/696. За IV квартал 2016 года компании будут отчитываться по действующей форме. Изменения в декларацию введут с отчетности за I квартал 2017 года.

Действующая форма декларации по НДС утверждена приказом ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@ и ни разу не менялась, несмотря на многочисленные поправки в Налоговом кодексе РФ. Например, неактуальным стало требование представить отчетность не позже 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

В новой декларации по НДС компании будут отражать вычеты по капитальному строительству в строке 125 раздела 3. Специальная строка для этих вычетов была и до 2015 года. Теперь ее решили вернуть, так как ФНС нужны данные для аналитической работы.

В электронном формате нового отчета не будет лимита в 1000 знаков. Покупатели смогут указывать в разделе 8 номера всех таможенных деклараций из счета-фактуры без ограничений.

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