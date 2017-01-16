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Минфин рассказал, как применять новую классификацию основных средств

16 января 472 просмотра

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С 1 января 2017 года определяйте срок полезного использования ОС по новой классификации. Как ее использовать, Минфин рассказал в письме от 27 декабря 2016 г. № 02-07-08/78243.

 Новый классификатор ОК 013-2014 (СНС 2008)) действует с 1 января 2017 года, поэтому чиновники поменяли Классификацию основных средств для налогового учета (постановление Правительства РФ от 7 июля 2016 г. № 640).

Минфин в письме отметил, что обновленную классификацию надо использовать, если компания ввела основное средство в эксплуатацию в 2017. По объектам, которые ввели в эксплуатацию до 2017 года, изменять срок использования не нужно.

Если вы знаете код основного средства по старому классификатору, то воспользуйтесь таблицей соответствия кодов нового и старого ОКОФ. Вы можете по старому коду определить код нового ОКОФ или наоборот.

Когда вы определите код нового ОКОФ, посмотрите, в какую амортизационную группу он входит по новой классификации. Для самых распространенных объектов коды ОКОФ изменились. Но амортизационные группы остались прежними.

По некоторым основным средствам компания теперь может установить меньший срок использования. Правда, это касается более редких видов активов, таких, например, как компрессор, металлические ограды и т.п.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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