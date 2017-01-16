ЦБ отозвал первую лицензию в 2017 году

С 16 января лишен лицензии ярославский «Булгар банк». Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
Банк сдавал отчеты, в которых занижал обязательства перед физлицами. Также «Булгар банк» с опозданием исполнял обязательства перед кредиторами. С 2017 года банк фактически перестал обслуживать клиентов.
«Булгар банк» – участник системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов обещало начать выплаты возмещения не позднее 30 января.
По величине активов на 1 декабря «Булгар банк» занимал 447-е место в банковской системе России.
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