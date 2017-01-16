Новые КБК по страховым взносам в ФНС на 2017 год в таблице

С 2017 года все коды КБК в платежках по взносам, которые компания перечисляет в инспекцию, должны начинаться с цифр 182 — код администратора ФНС.

Новый порядок уплаты страховых взносов и заполнения КБК в платежных поручениях действует с 1 января 2017 года. Минфин утвердил отдельные коды КБК для взносов за 2016 год и более ранние периоды, которые компании перечисляют в 2017 году (Приказ от 07.12.16 № 230н). Новые КБК есть в таблице. Чтобы вам было удобно, мы сделали образцы платежных поручений.

Напомним про другую выгодную поправку. С 1 января 2107 года КБК в платежках по взносам можно уточнить. Основание - пункт 9 статьи 45 НК РФ (введен Федеральным законом от 30.11.16 № 401-ФЗ). В 2017 году есть две ошибки, из-за которых взносы считаются неоплаченными: неверное название банка или неправильный счет получателя (подп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ). Остальные сведения можно уточнить, в том числе КБК (письмо ФНС России от 10.10.16 № СА-4-7/19125). Но если сейчас вы по ошибке перечислите взносы в ПФР или ФСС, то уточнить платеж не получится. Деньги потребуется возвращать из фондов.