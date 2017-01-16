Наши сайты
6 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Все запутались, когда сдавать упрощенную декларацию вместо нулевой

Подписка
6 номеров в подарок!
№2

Новые КБК по страховым взносам в ФНС на 2017 год в таблице

16 января 1288 просмотров

Новости по теме

С 2017 года все коды КБК в платежках по взносам, которые компания перечисляет в инспекцию, должны начинаться с цифр 182 — код администратора ФНС.

Новый порядок уплаты страховых взносов и заполнения КБК в платежных поручениях действует с 1 января 2017 года.  Минфин утвердил отдельные коды КБК для взносов за 2016 год и более ранние периоды, которые компании перечисляют в 2017 году (Приказ от 07.12.16 № 230н). Новые КБК есть в таблице. Чтобы вам было удобно, мы сделали образцы платежных поручений.

Напомним про другую выгодную поправку. С 1 января 2107 года КБК в платежках по взносам можно уточнить. Основание - пункт 9 статьи 45 НК РФ (введен Федеральным законом от 30.11.16 № 401-ФЗ). В 2017 году есть две ошибки, из-за которых взносы считаются неоплаченными: неверное название банка или неправильный счет получателя (подп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ). Остальные сведения можно уточнить, в том числе КБК (письмо ФНС России от 10.10.16 № СА-4-7/19125). Но если сейчас вы по ошибке перечислите взносы в ПФР или ФСС, то уточнить платеж не получится. Деньги потребуется возвращать из фондов. 



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме



Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Какой код вы указали в поле 101 январской платежки по взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Зарплата 13 января 2017 08:00 Срок сдачи 6-НДФЛ за 2016 год

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.