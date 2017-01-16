Когда сдать 3-НДФЛ, чтобы возместить налог

Если вы возмещаете налог из бюджета, 3-НДФЛ вы можете подать в любое время, не привязываясь к 30 апреля. Главное – отправить отчет не позднее чем через три года после того, в котором вы оплатили лечение, обучение.

С 2016 года действует новая форма 3-НДФЛ. ФНС утвердила ее приказом от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/552.

Как заполнить 3-НДФЛ за 2016 год >>

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