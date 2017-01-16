Сроки сдачи годовой отчетности за 2016 год: таблица с изменениями

Мы составили удобную таблицу для сдачи годовой отчетности за 2016 год. Таблица с изменениями по срокам подскажет, когда компаниям и ИП сдавать декларации по налогам и расчеты по взносам. Какую форму использовать при подготовке отчетности и какой порядок заполнения сейчас действует.

Важную шпаргарку с подсказками можно сохранить себе на компьютер или распечатать. Вы также можете скачать таблицу сроков сдачи отчетности за 4 квартал 2016 года в формате PDF.

Сроки сдачи отчетности за 2016 год (4 квартал): скачать таблицу