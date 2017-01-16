Какой ОКВЭД указывать в 4-ФСС за 2016 год

При заполнении 4-ФСС за 2016 год поставьте новые коды ОКВЭД. Отчитаться надо по старой форме (утв. приказом ФСС РФ от 26 февраля 2015 г. № 59). Обновленный бланк будете использовать только по итогам I квартала 2017 года.

В расчете 4-ФСС за 4 квартал 2016 года приведите новые коды ОКВЭД по классификатору ОК 029-2014, если компанию зарегистрировали после 11 июля 2016 года. Все остальные проставляют старые коды по классификатору ОК 029-2001.

Поле «Код по ОКВЭД» в разделе I формы 4-ФСС перед таблицей 1 заполняют только компании на упрощенке, которые применяют пониженные тарифы по взносам. Если вы к ним не относитесь, поставьте прочерк. В разделе II перед таблицей 6 код указывают все компании.