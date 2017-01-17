ФНС утвердила электронный формат пояснений к декларации по НДС – приказ от 16 декабря 2016 г. № ММВ-7-15/682. Минюст зарегистрировал документ 13 января. Он вступит в силу через 10 дней, 24 января

В 2017 году компании, которые сдают электронную декларацию по НДС, обязаны направлять пояснения через спецоператора (п. 3 ст. 88 НК РФ). Раньше бухгалтер мог выбирать, какие пояснения о декларации по НДС сдать налоговикам — бумажные или электронные. Как только приказ с новым электронным форматом вступит в силу, бумажные пояснения не примут.

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