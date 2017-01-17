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Компания снизила штраф за задержку с РСВ-1 в 63 раза

17 января 503 просмотра

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Компания задержала электронный РСВ-1 на два месяца. За это проверяющие из ПФР выписали штраф — 5 процентов от суммы к уплате, всего 63 000 руб. Организация уменьшила штраф через суд в 63 раза и заплатила 1000 руб.

Компания хоть и задержала расчет, но взносы заплатила вовремя. Значит, бюджет из-за опоздания с РСВ-1 не пострадал. Кроме того, раньше компания всегда отчитывалась в срок. Это смягчающие обстоятельства, и фонд должен был их учесть, когда выписывал штраф (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2016 г. по делу № А41-38695/16).

О чем еще спорили компании с проверяющими:

облагаются ли взносами штрафы за нарушение ПДД;

должны ли инспекторы уменьшить недоимку по прибыли на доначисленные налоги;

можно ли получить вычет, если контрагент замешан в обналичке.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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