Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Сервисный центр работы по ремонту
- Обмен товара.
- Расходы на вознаграждение по гражданско-правовому договору при применении УСН
- Налог на имущество
- Расчет больничного пособия
- Уплата налогов и сдача деклараций
- Юридический и фактический адрес
- купили техническую соль
- Входящий НДС по имуществу, оплаченному в период УСН. ОСН
- Транспортные расходы
- коды ОКТМО
- Путевка
- Премия
- Амортизация
- Дополнительная эмиссия
- Положение об оплате труда
- Уплата НДФЛ с дивидендов, выплачиваемых участникам ООО физ.лицам
- Гарантийный ремонт
- Списание безнадежной дебиторской задолженности
- НДС с авансов при переходе на УСН
- Организация приняла на себя поручительство
- Декрет на основном месте и по совместительству
- Договор транспортной экспедиции
- Доверенность при отпуске товара.
- БСО при ЕНВД
- Как учесть рекламные стенды безвозмездно полученные от поставщика.
- О продаже доле учредителем и погашении займа
- ИП страховые взносы
- Об убытках в производстве
- Доходы ИП на УСН при получении квартир
- Включение в затраты акта и нарушение
- ОКТМО Москва
- Иностранец ГПД
- Применение ККТ
- сообщение об открытии счета в фонды
- Увольнение, последний рабочий день
- Как рассчитать отпускные, если на время отпуска приходятся нерабочие праздничные дни
- Операции по сублизингу
- изменение назначения платежа
- Увольнение за прогул
- Применение льготы
- Доплаты и надбавки
- Проектно-изыскательные работы
- Благотворительность
- Код ОКТМО
- Документальное оформление изменений оплаты труда
- создание резерва на гарантийный ремонт
- Списание дебиторской задолженности
- Расходы на хранение товара
- Об инвентаризации основных средств
- МРОТ
- Отпуск
- Прощение долга по займу
- Как определять величину годового дохода по контролируемым сделкам между взаимозависимыми лицами: методом начисления или кассовым методом
- Фиксированные платежи
- Постановка на учет ЕНВД.
- Долг дочерней компании
- Налоговые риски при выдаче и получении беспроцентных займов
- Смена номера страхователя.
- Изменение реквизитов банка
- Взносы по ГПД в расчетах РСВ-1 и 4-ФСС
- Лизинговые платежи и расходы на обслуживание без путевых листов
- Облагаются ли премии за счет чистой прибыли страховыми взносами?
- Очередность платежей
- Применение ЕНВД
- Отгулы, оплаты и нарекания
- Сокращение
- О транспортных расходах
- Вывоз снега
- Экспорт
- Командировка при которой сотрудник возвращается домой, суточные, гсм
- Лимит оплаты больничного инвалиду
- Корректировка на основании судебного решения
- Передача функций управления и ведения БУ
- Сколько можно удерживать из зарплаты по исполнительным документам
- Название организации
- Премия из чистой прибыли
- Удержания из заработной платы
- Оформление пересортицы
- О проведении семинара организацией на УСНО
- Если дни отпуска и выплата отпускных приходятся на разные отчетные (налоговые) периоды
- Отпуск в праздники
- О праве подписи документов за главного бухгалтера
- Тара
- О расчете компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
- Расходы на спецодежду
- Организация перевозки
- Списание бракованного товара в расходы по налогу на прибыль
- Запрос документов в рамках встречной проверки
- Реализация продукции по агентскому договору
- Среднесписочная численность.
- Уменьшение ЕНВД на сумму фиксированных страховых взносов при наличии наемных работников
- нормы для списания постельного белья
- Об исполнении обязательств третьим лицом
- нужно ли предоставлять уведомление на покупку шампанского
- Расчет выручки для подтверждения применения ЕСХН
- покупка квартиры для сотрудника
- реализация услуг
- Транзитная передача материалов переработчику
- Применение универсального передаточного документа
- УСН
- Социальный вычет
- 4-ФСС
- перевод денег между ИП
- Как перейти на ЕНВД?
- Налог на прибыль обособленное подразделение
- Услуги оценщика
- Касса ИП
- Внесение ОС в УК
- О налогообложении рекламных услуг, оказываемых нерезиденту
- Суточные
- командировка
- Оформление ТОРГ-12
- Бухучет в аптеке
- Перечисление взносов за декабрь 2013
- Размер дохода - страховые взносы ИП 2014
- Оплата парковки, НДФЛ , взносы.
- Доплаты и надбавки
- Дивиденды наследнику учредителя
- Смена руководителя
- Реализация товара на экспорт
- Продажа одного из участников ООО части доли в УК обществу