Сроки на исправление ошибок в СЗВ-М сократили

С 2017 года срок на исправление ошибок в СЗВ-М сократился. Об этом напомнили в отделении ПФР по Ямало-Ненецкому округу.

Чтобы не получить штраф, ошибки в СЗВ-М необходимо исправить в течение пяти рабочих дней, после того как компания получила протокол из ПФР – статья 17 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ. Сокращенный срок действует с 2017 года. Раньше на исправление ошибок отводилось две недели.

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