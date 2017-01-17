ВС пояснил, сколько платить за работу в выходные и праздники

За работу в выходные и праздники доплачивают исходя из оклада работника без учета премий и компенсаций. Такой вывод следует из определения Верховного суда.

Работу в выходной и праздник оплачивают не менее чем в двойном размере (ст. 153 Трудового кодекса РФ). Так что сотрудникам, которые получают оклад, работу сверх месячной нормы оплачивают не менее двойной часовой или дневной тарифной ставки. При этом в окладе не учитывают компенсации, стимулирующие и социальные выплаты. Если зарплата работника состоит частично из должностного оклада, а частично – из премий, доплат и надбавок, доплату рассчитывают из двойного оклада без учета премий и компенсаций. Об этом – в определение Верховного суда от 21 ноября 2016 г. № 56-КГ16-22.

Сколько платить сотруднику при совмещении должностей, читайте в статье «Доплата за совмещение должностей».