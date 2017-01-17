С 2017 года убытки при расчете налога на прибыль признают по-новому

ФНС пояснила, как заполнять декларацию по налогу на прибыль, если у компании есть убытки прошлых лет.

С 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговую базу по налогу на прибыль нельзя уменьшать на убытки прошлых периодов, более чем на 50 процентов. При этом теперь нет ограничения по переносу убытков на 10 лет.

В приложении № 4 к листу 02 декларации показатель по строке 150 «Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период – всего» не может быть больше 50 процентов показателя по строке 140 «Налоговая база за отчетный (налоговый) период».

В листе 06 показатели строк 470 и 510 «Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения» не могут быть больше 50 процентов показателей по строке 450 «Налоговая база от вложений в ценные бумаги…» и по строке 490 «Налоговая база от осуществления других инвестиций».

В убытке на начало года (строки 010, 040-130 приложения № 4 к листу 02 и строки 460, 500 листа 06) можно учесть убытки с 2007 года. Такие разъяснения привела ФНС России в письме от 9 января 2017 г. № СД-4-3/61@.

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