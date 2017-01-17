КБК по НДФЛ в 2017 году не изменился. Если платите налог с декабрьской зарплаты в январе, ставьте прежний код – 182 1 01 020 10 01 1000 110.

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В поле 107 платежки укажите налоговый период. Здесь ставьте код того месяца, за который начислили доход и удержали налог. Например, если платите налог с зарплаты за декабрь, в поле 107 должно быть МС.12.2016 (письмо от 1 сентября 2016 г. № БС-3-11/4028).

Иногда бухгалтеры ставят в поле 107 код года или конкретную дату. Например, так: ГД.00.2016 или 15.12.2016. Из-за такой ошибки программа инспекции не сможет соотнести начисленный налог из 6-НДФЛ с уплаченным налогом и начислит пени. Исправить ошибку в поле 107 можно через уточнение платежа (письмо ФНС России от 26 октября 2016 г. № БС-4-11/20365).

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