Как в книге покупок аннулировать запись о верном счете-фактуре

Чтобы аннулировать в книге покупок запись о верном счете-фактуре (корректировочном счете-фактуре), сведения вносят в дополнительный лист книги.

Правила ведения книги покупок не определяют, как по окончании квартала аннулировать запись о счете-фактуре, корректировочном счете-фактуре, когда это не связано с исправлением документа. Например, когда бухгалтер зарегистрировал счет-фактуру ошибочно или допустил неточность при переносе данные из счета в книгу покупок.

Минфин пояснил: чтобы аннулировать запись, надо использовать дополнительные листы книги покупок за тот квартал, в котором зарегистрировали счет-фактуру, корректировочный счет-фактуру (письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-09/77996).

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