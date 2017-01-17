В 2017 году зарплаты вырастут

Реальные зарплаты в России в 2017 году будут расти. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете».

По мнению министра, рост обещает не только номинальная, но и реальная зарплата. Этому способствуют и указы президента по повышению оплаты труда бюджетникам. При этом уровень безработицы в стране не повысится. Такой оптимистичный прогноз от министра. Поживем - увидим.

Еще читайте: