В 2017 году зарплаты вырастут

Реальные зарплаты в России в 2017 году будут расти. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете».
По мнению министра, рост обещает не только номинальная, но и реальная зарплата. Этому способствуют и указы президента по повышению оплаты труда бюджетникам. При этом уровень безработицы в стране не повысится. Такой оптимистичный прогноз от министра. Поживем - увидим.
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