6-НДФЛ за 2016 год: как отразить декабрьскую зарплату, выданную в декабре

Если декабрьскую зарплату выдали сотрудникам в декабре, то в раздел 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год включите сумму начисленной зарплаты по строке 020. Исчисленный НДФЛ укажите по строке 040, а удержанный налог – по строке 070. Датой удержания налога поставьте 31 декабря 2016 года, хоть это и выходной. Именно в последний день месяца зарплата считается начисленной, и ее можно зачесть в счет ранее выплаченного аванса.

Как заполнить раздел 2 в такой ситуации, читайте в рекомендации от Системы Главбух.

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