Опубликован план проверок на 2017 год

На сайте Генеральной прокуратуры proverki.gov.ru опубликован план неналоговых проверок на 2017 год, где можно посмотреть, придет ли в компанию пожарный надзор, Роспотребнадзор, трудовая инспекция и т. д.

Введите в поле поиска ИНН или ОГРН организации. Если компанию не включили в план проверок, то поиск выдаст фразу «По вашему запросу ничего не найдено». Если же проверку назначили, то появится месяц ее начала и продолжительность в рабочих днях (или в часах, если компания малая).

У малых предприятий сейчас надзорные каникулы, и таких ревизий быть не должно до 31 декабря 2018 года. Но в исключительном порядке ревизоры вправе проверить отдельные категории предприятий. Например, образовательные, медицинские (ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ). Также мораторий не распространяется на внеплановые проверки. О них тоже можно узнать в едином реестре.

Если вашу компанию по ошибке включили в план проверок, отправьте заявление в ту организацию, которая утверждает план конкретной ревизии. Например, план по трудовым проверкам в Оренбургской области утверждает Государственная инспекция труда по Оренбургской области. И именно туда нужно направить заявление. Кто утверждает другие ревизии, можно посмотреть на сайте региональной прокуратуры в разделе о планах проверок.

Форма заявления унифицированная — из постановления Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1268. Заявление в свободной форме у вас не примут (п. 6 Порядка, утв. постановлением № 1268).