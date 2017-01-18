Минкомсвязи освободило некоторые компании от отправки чеков в ФНС

Если компания работает в населенном пункте с численностью менее 10 000 человек, она вправе использовать онлайн-кассы в автономном режиме. ККТ сохранит данные о пробитых чеках на фискальный накопитель, но не отправит их в ФНС (приказ Минкомсвязи России от 5 декабря 2016 г. № 616).

Регионы должны утвердить список таких местностей и опубликовать их на своем официальном сайте.

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