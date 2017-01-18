Стало еще опаснее заменять трудовые договоры гражданско-правовыми

С 2017 года взносы проверяют налоговики. На камералке нового расчета они запросят документы по необлагаемым выплатам. Если решат, что компания прикрывает договором подряда трудовые отношения, то доначислят взносы по тарифу 2,9 процента.

Есть пять ловушек в договоре, из-за которых налоговики начислят взносы.

Ловушка № 1. Назначают подрядчика на должность. Компании ошибаются, когда в качестве предмета гражданско-правового договора пишут работу по должности или специальности. Например, выполнение обязанностей швеи, строителя, бухгалтера. Предметом договора подряда должен быть не длящийся процесс, а разовое поручение с конечным результатом: сшитое платье, отремонтированный офис, составленный отчет.

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