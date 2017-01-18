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Стало еще опаснее заменять трудовые договоры гражданско-правовыми

18 января 567 просмотров

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С 2017 года взносы проверяют налоговики. На камералке нового расчета они запросят документы по необлагаемым выплатам. Если решат, что компания прикрывает договором подряда трудовые отношения, то доначислят взносы по тарифу 2,9 процента.

Есть пять ловушек в договоре, из-за которых налоговики начислят взносы.

Ловушка № 1. Назначают подрядчика на должность. Компании ошибаются, когда в качестве предмета гражданско-правового договора пишут работу по должности или специальности. Например, выполнение обязанностей швеи, строителя, бухгалтера. Предметом договора подряда должен быть не длящийся процесс, а разовое поручение с конечным результатом: сшитое платье, отремонтированный офис, составленный отчет.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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