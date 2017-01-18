Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Как отразить в бухучете и при налогообложении перечисление денежных средств на помощь больному ребенку.
- Как учитывать изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи
- Имущество ТСЖ
- О налогообложении субсидий
- Об НДС при оплате векселями
- Об учете штрафных санкций
- Управляющая компания пониженные взносы
- Реализация подарочных сертификатов УСН
- Предпраздничный день внешнего совместителя
- Судебные расходы
- округление страховых взносов
- О расчете зарплаты за неполностью отработанный месяц
- Печать в ТОРГ-12
- Размер пособия.
- НДС у посредника
- Применение УСН
- Взаимозачет
- Услуги по перегону автомобиля
- НДС
- Авторское вознаграждение
- Проживание в санатории в командировке.
- ОКТМО и УИН в ПП
- Компенсация автомобиль
- КМ-6
- Подарки детям.
- Счет 20 «Основное производство»
- Имущественные налоги гражданина предпринимателя
- Патент на торговые точки.
- Внесение изменений в первичные документы
- Распределение налога на прибыль между головной организации и обособленными подразделениями
- Купля-продажа недвижимости
- Оплата проезда.
- Отчетность
- Ремонт арендованного имущества
- О неоконченной инвентаризации
- Больничный перед неоплачиваемым отпуском перед увольнением
- Уменьшение дохода на расходы при продаже имущества
- вычет НДФЛ на лечение ребенка
- Расчет больничного листа
- Подарки контрагентам
- Индивидуальный пердприниматель
- О приеме на работу ностранца
- Как оплатить пребывания сотрудника в командировке?
- Об учете достройки жилого здания с целью дальнейшей продажи
- Восстановление НДС
- Какой договор нужно заключить с физлицом?
- Приказ о приеме директора
- Субъекты предпринимательства
- Претензия по суду
- Совмещение УСН и ЕНВД
- Если расчетный период отработан не полностью
- Определением места реализации товаров, работ, услуг
- Возврат алкоголя
- Транспортный налог Краснодарский край
- Выкуп арендованного имущества
- Ответственность за непроведение инвентаризации
- Расчет отпуск по уходу за ребенком
- Уточненные декларации
- Договор ссуды между организациями
- Оплата сверхурочной работы
- Счет фактура физическому лицу
- Вопросы по деятельности на УСН
- Пособие по уходу за ребенком
- Об использовании чистой прибыли
- Об учете имущества по концессионому соглашению
- Продажа по цене ниже себестоимости.
- Страховые взносы
- Дополнительный отпуск
- Себестоимость в строительстве.
- Строительство
- Об НДС
- Договор ответ.хранения на безвозмездной основе.
- Возведение сооружения на арендованном земельном участке
- Земельная декларация
- Трудовая пенсия ИП
- Смена фамилии
- Наличные расчеты
- Уплата налога при продаже имущества, используемого в ЕНВД. ИП (УСН)
- Срок уплаты налога
- Оплата больничного листа ИП на упрощенке - доходы
- Возврат аванса. Учет
- Оплата за задержку в выходной день в командировке, либо предоставление дополнительного выходного дня
- Подпись
- Закрытие точки на ЕНВД.
- Смена директора
- Налоговые санкции
- Затраты на ремонт материалы переданы для ремонта сторонней организации
- Учет тары
- Печать организации
- Займ с руководителем
- О паспорте сделки
- Порядок заполнения ТОРГ-12 индивидуальным предпринимателем
- УСН посреднический договор
- Услуги по продвижению товара
- выплата по мировому соглашению НДФЛ, взносы
- Применение ККТ
- Возмещение пособия из ФСС при пониженных тарифах
- Раздельный учет при совмещении УСН и ЕНВД
- Лицензирование
- Выбытие а/м в связи с ДТП. Возмещение страховой суммы
- Учебный отпуск
- Займы между физ лицами
- Работа и предупреждение о сокращении
- Договор аренды с ФЛ
- Как предпринимателю вести кассовые операции
- Продажа имущества предпринимателя, которое использовалось в предпринимательской деятельности
- Отчетность в электронном виде
- Обязанность ведения учёт карточек средств индивидуальной защиты
- Как рассчитать среднесписочную численность сотрудников за год,
- изменения ЕНВД 2014
- Открытие (закрытие) р/с
- агент, счета-фактуры
- Возмещение затрат по договору на выполнение земляных работ
- Лицензионные платежи
- Можем ли мы провести сделку через посредников-агентов?
- Факторинг
- Заполнение декларации
- Расходы при совмещении УСН и ЕНВД
- Компенсация личный транспорт
- Предпринимательская деятельность физлица
- Материалы подрядчику
- Земельный налог
- Порядок заполнения ТОРГ-12
- Об обособленных подразделениях
- Списание ТМЦ.
- резерв
- Лимит кассы
- НДФЛ с доходов сотрудника нерезидента
- Пенсия
- Резервный капитал
- Туристическая деятельности расчеты
- Об аренде имущества
- Скидка, как оформить документально, налоговые последствия.
- Компенсация за использование автомобиля
- Отвественность главного бухгалтера после увольнения
- Документы для проверки.
- Взносы. Прибыль.
- Предоставление отпуска сотруднице работающей неполный рабочий день
- Расходы на проведение дилерской конференции
- Передача в архив
- Порча товара.
- Оформление товарно-транспортной накладной
- Предоставление отчетности в ПФ РФ и ФСС РФ
- Бухгалтерский учет НДС, уплаченного по законодательству иностранного государства