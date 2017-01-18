Как теперь показывать убытки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль

С нового года поменялись правила, по которым прибыль уменьшают на убытки прошлых лет. ФНС объяснила, как теперь заполнять декларацию по налогу – письмо от 9 января 2017 г. № СД-4-3/61/

С 2017 года отменили 10-летние ограничение по сроку признания убытков. Теперь их можно списывать сколько угодно долго. Но действует новое ограничение – убытки можно списать в пределах 50 процентов налоговой базы текущего периода.

Новые правила действуют с 1 января и распространяются на убытки, полученные с начала 2007 года. Поправки нужно учесть, когда будете заполнять декларацию за первый квартал 2017 года.

Показатель по строке 150 «Сумма убытка…» не может быть больше 50 процентов показателя по строке 140 «Налоговая база…». В остатках неперенесенных убытков на начало 2017 года можно учесть убытки начиная с 2007 года (строки 010, 040 - 130 Приложения № 4 к Листу 02).

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