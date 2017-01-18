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К 20 января сдайте отчет о среднесписочной численности работников за 2016 год

18 января 185 просмотров

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20 января – последний день сдачи  сведений о среднесписочной численности за 2016 год. Если отчет не сдать, то организацию могут оштрафовать на 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

Информацию о среднесписочной численности налоговики используют, чтобы сформировать реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Если инспекторы не получат данные, они не включат компанию в реестр, и она не сможет воспользоваться льготами.

Отправить сведения должны все компании, даже если численность нулевая.  А вот ИП без работников нулевые данные не сдают (абз. 3 пункта 3 статьи 80 НК РФ).

Есть две ошибки, которые бухгалтеры при расчете численности допускают чаще всего:

 – учитывают  внешних совместителей, хотя их в среднесписочную численность не включают (подп. «а» п. 80 Указаний, утв. приказом Росстата от 26 октября 2015 г. № 498). Внутреннего совместителя берут в расчет только один раз, а не складывают штатные единицы по основной и совмещаемой должностям (п. 80 Указаний, утв. приказом № 498).

–  берут в расчет учредителя, которого нет в штате. Собственников компании, которые не состоят в штате и не получают зарплату, в расчет среднесписочной численности не включают (подп. «ж» п. 80 Указаний, утв. приказом № 498). Поэтому в отчете нужно показать только одного учредителя, у которого есть трудовой договор с компанией.

 Пример расчета среднесписочной численности >>



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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