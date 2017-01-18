Фальшивый больничный обернется работнику крупным штрафом

Работника, который купил фальшивый больничный, могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. рублей. На это указали специалисты Астраханского регионального отделения ФСС.
Уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление фальшивых больничных листов, но и за их покупку. За использование заведомо подложного документа мнимого больного могут оштрафовать в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период до 6 месяцев. Могут наказать обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет или даже арестовать на срок до 6 месяцев.
Начислить пособие компании помогут статьи:
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- Оплата больничного листа в 2017 году
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