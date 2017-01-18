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Как заполнить 4-ФСС за 4 квартал 2016 года

18 января 165 просмотров

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Семь подсказок помогут сдать 4-ФСС за 4 квартал 2016 года:

№ 1. Отправьте отчет не позже 20 или 25 января

Сдавайте бумажный отчет не позднее 20 января, а электронный — не позднее 25 января. В 2017 году срок для 4-ФСС не меняется.

№ 2. 4-ФСС сдавайте в фонд, а не в налоговую

Хотя с 1 января взносами занимаются налоговики, годовой расчет 4-ФСС сдавайте в соцстрах.

№ 3. Заполните расчет по старой форме

Расчет за 2016 год сдавайте по старой форме. Она утверждена приказом ФСС от 26 февраля 2015 г. № 59. Новый бланк, в котором останутся только взносы на травматизм,  нужно будет сдать по итогам I квартала 2017 года.

Скачать бланк 4-ФСС за 2016 год в exel >>

№ 4. Ставьте старые коды ОКВЭД

Приведите в расчете новые коды ОКВЭД по классификатору ОК 029-2014, если компанию зарегистрировали после 11 июля 2016 года. Все остальные проставляют старые коды по классификатору ОК 029-2001.

Посмотреть образец заполнения 4-ФСС за 2016 год >>

№ 5. Не запутайтесь в декабрьских взносах

Начисленные взносы за декабрь покажите, как обычно, в строках 2 таблиц 1 и 7. А для перечисленных декабрьских взносов есть особенность. Если компания заплатила их в декабре, то заполните строки 16 таблиц 1 и 7. А если в январе, то в годовом 4-ФСС их не показывайте.

№ 6. Проверьте сверхлимитные выплаты

Сравните общую сумму выплат за 2016 год по каждому сотруднику с предельной базой 718 000 руб. (постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1265). Если выплаты больше, укажите превышение в строке 3 таблицы 3 расчета.

№ 7.  Заполните таблицу 1, чтобы возместить пособия

Если по итогам 2016 года начисленные пособия больше взносов, укажите разницу в строке 10 таблицы 1 расчета. Эту же сумму перенесите в заявление на возмещение расходов. Подайте его в ФСС вместе с расчетом. Сотрудники фонда вынесут решение о возмещении пособий и передадут его в ФНС. Возвращать деньги будут уже налоговики. Кстати, чтобы возместить расходы на пособия, начисленные в 2017 году, вам понадобятся новые документы >>

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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