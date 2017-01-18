К учетной политике на 2017 год надо приложить рабочий план счетов. Вы можете воспользоваться для этого новым бесплатным онлайн-сервисом. Все что нужно от вас — это ответить на вопросы и нажать кнопку «Сформировать». Сервис сам сконструирует ваш персональный список счетов. Останется только распечатать.
Читайте в новом номере журнала «Главбух»:
- Должна ли ваша компания встать на учет по взносам в налоговой
- Справки 2‑НДФЛ за 2016 год заполняйте по‑новому
- О новых КБК по взносам и старых остатках
- Учетная политика '2017 — какие формулировки изменить
- Восемь способов упростить бухучет
- Из-за чего к вам могут нагрянуть налоговики с полицией
- Из инспекции пришли штрафы за сданные 6-НДФЛ
- Что нам будет, если новичок получит первую зарплату через месяц
- ПФР требует взносы с зарплаты, которую директор не получал
Дорогой коллега, вот выгодная формула от "Главбуха"!
За подписку на 6 месяцев мы дарим 6 номеров журнала и обучение в Высшей школе "Главбуха"
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону