К учетной политике на 2017 год надо приложить рабочий план счетов. Вы можете воспользоваться для этого новым бесплатным онлайн-сервисом. Все что нужно от вас — это ответить на вопросы и нажать кнопку «Сформировать». Сервис сам сконструирует ваш персональный список счетов. Останется только распечатать.