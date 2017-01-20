Наши сайты
6 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Все запутались, когда сдавать упрощенную декларацию вместо нулевой

Подписка
6 номеров в подарок!
№2

ФНС снова изменила правила заполнения платежек

20 января 1385 просмотров

Новости по теме

В январе ФНС всех запутала и было не ясно, какой код ставить в поле 101 платежки по взносам за декабрь.

Сначала чиновники утверждали, что в платежке нужно ставить код 01 "Налогоплательщик". Затем передумали и верным посчитали код 08 "Плательщик взносов". В последний день уплаты взносов ФНС официально сообщила на сайте nalog.ru, что в платежках по взносам надо все-таки ставить код 14 – "Налогоплательщик, производящий выплаты физлицам". Но большинство компаний уже перечислили взносы с другими кодами. Банкиры принимали платежки с кодом "01". Как  заполнять платежки за январь, февраль, март и другие месяцы, мы показали на образцах. А еще рассказали, как уточнить платеж, если перечислили взносы с кодом 01 или 08 до официальных разъяснений налоговиков.

Специальные статьи по теме:

18 января Минюст опубликовал КБК на 2017 год на портале  pravo.gov.ru.

Новые коды утверждены приказом Минфина от 7 декабря 2016 г. № 230н. Минюст признал, что приказ с новыми КБК в регистрации не нуждается (письмо Минюста от 9 января 2017 г. № 01/350-МГ).  Раз так, то Минфин вправе определить сам, когда вступают в силу новые коды. Финансисты ввели приказ № 230н в действие с даты подписания – с 7 декабря 2016 года (приказ Минфина от 10 января 2017 г. № 2н.).

Некоторые банки не принимали платежки по взносам с новыми кодами, пока их не утвердит Минюст, но теперь проблема решена.

Все КБК  на 2017 год + переходная таблица  >>

Читайте также:



Статьи по теме

из Журнала по теме



Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Про налоговые споры. Новый опрос для бухгалтеров

Ваша компания участвовала в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

Вы как бухгалтер участвовали в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

РНК 20 января 2017 13:00 6-НДФЛ за год

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.