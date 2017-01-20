ФНС снова изменила правила заполнения платежек

В январе ФНС всех запутала и было не ясно, какой код ставить в поле 101 платежки по взносам за декабрь.

Сначала чиновники утверждали, что в платежке нужно ставить код 01 "Налогоплательщик". Затем передумали и верным посчитали код 08 "Плательщик взносов". В последний день уплаты взносов ФНС официально сообщила на сайте nalog.ru, что в платежках по взносам надо все-таки ставить код 14 – "Налогоплательщик, производящий выплаты физлицам". Но большинство компаний уже перечислили взносы с другими кодами. Банкиры принимали платежки с кодом "01". Как заполнять платежки за январь, февраль, март и другие месяцы, мы показали на образцах. А еще рассказали, как уточнить платеж, если перечислили взносы с кодом 01 или 08 до официальных разъяснений налоговиков.

Специальные статьи по теме:

18 января Минюст опубликовал КБК на 2017 год на портале pravo.gov.ru.

Новые коды утверждены приказом Минфина от 7 декабря 2016 г. № 230н. Минюст признал, что приказ с новыми КБК в регистрации не нуждается (письмо Минюста от 9 января 2017 г. № 01/350-МГ). Раз так, то Минфин вправе определить сам, когда вступают в силу новые коды. Финансисты ввели приказ № 230н в действие с даты подписания – с 7 декабря 2016 года (приказ Минфина от 10 января 2017 г. № 2н.).

Некоторые банки не принимали платежки по взносам с новыми кодами, пока их не утвердит Минюст, но теперь проблема решена.

Читайте также: