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Какие изменения нужны в учетной политике '2017?

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Не торопитесь с 4-ФСС за 2016 год и другой январской отчетностью

19 января 1310 просмотров

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20 января нужно сдать бумажный 4-ФСС, подать сведения о среднесписочной численности, единую упрощенную декларацию и отчетность по ЕНВД.
25 января электронный 4-ФСС и НДС. Не торопитесь. Сначала убедитесь, что все заполнили правильно, не запутались в сроках, строках и кодах ОКВЭД. Мы выяснили, какие коды ставить в отчетности.

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4-ФСС за 2016 год: новая форма, что изменилось

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Как составить и сдать сведения о среднесписочной численности

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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