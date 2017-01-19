20 января нужно сдать бумажный 4-ФСС, подать сведения о среднесписочной численности, единую упрощенную декларацию и отчетность по ЕНВД.

25 января электронный 4-ФСС и НДС. Не торопитесь. Сначала убедитесь, что все заполнили правильно, не запутались в сроках, строках и кодах ОКВЭД. Мы выяснили, какие коды ставить в отчетности.

4-ФСС

Новое в страховых взносах в 2017 году

4-ФСС за 2016 год: новая форма, что изменилось

Скачайте бланк и образец новой формы 4-ФСС

Отчетность по взносам с 2017 года

НДС

Изменения по НДС в 2017 году

Пошаговая инструкция по заполнению декларации

Срок сдачи отчетности за 2016 год: большая таблица

Как заполнить отчетность по НДС при посреднических сделках

Ошибки в пояснениях по НДС и уточненных декларациях

Как ответить на требование о пояснениях по НДС

Численность

Алгоритм расчета сведений о численности работников за 2016 год

Как составить и сдать сведения о среднесписочной численности

ЕНВД и УСН

Изменения УСН в 2017 году

Единая упрощенная налоговая декларация за 2016 год