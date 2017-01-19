20 января нужно сдать бумажный 4-ФСС, подать сведения о среднесписочной численности, единую упрощенную декларацию и отчетность по ЕНВД.
25 января электронный 4-ФСС и НДС. Не торопитесь. Сначала убедитесь, что все заполнили правильно, не запутались в сроках, строках и кодах ОКВЭД. Мы выяснили, какие коды ставить в отчетности.
4-ФСС
Новое в страховых взносах в 2017 году
4-ФСС за 2016 год: новая форма, что изменилось
Скачайте бланк и образец новой формы 4-ФСС
Отчетность по взносам с 2017 года
НДС
Пошаговая инструкция по заполнению декларации
Срок сдачи отчетности за 2016 год: большая таблица
Как заполнить отчетность по НДС при посреднических сделках
Ошибки в пояснениях по НДС и уточненных декларациях
Как ответить на требование о пояснениях по НДС
Численность
Алгоритм расчета сведений о численности работников за 2016 год
Как составить и сдать сведения о среднесписочной численности
ЕНВД и УСН
Единая упрощенная налоговая декларация за 2016 год