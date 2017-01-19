Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- енвд
- О первичных документах
- Возврат излишне удержанных алиментов
- Имущественный вычет
- страховые взносы 2014
- бухучет реализация в розницу
- Строительство ОС.
- Приобретение товара
- Признание выручки в налоговом учете, если не подписан акт выполненных работ
- сведения о среднесписочной ИП
- Какими проводками отразить начисление и выплату сотруднику единовременного пособия в связи с уходом на пенсию?
- Безвозмездно полученное имущество
- Психологическое тестирование
- Книга покупок
- Реализация автомобиля. ТОРГ-12 и счет фактурв
- Создание оценочного обязательства на вознаграждение по итогам годам в конце года
- Посреднический договор
- О первоначальной ст-ти ОС после реконструкции
- Как уплачивать страховые взносы по обособленному подразделению?
- ндфл продажа земельного участка
- О сведениях 2-НДФЛ
- Декларация по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений
- Ошибка начисление пособия
- Приказ о создании комиссии при приеме-передаче основных средств
- Отказ от ЕНВД
- Субсидия
- Удержания из зарплаты
- Вычет НДС
- Списание при порче
- Выплата пособия за счет ФСС
- Расходы на управление компанией при УСН
- Дебиторская задолженность при ликвидации предприятия
- Отчетность
- Как оформить и отразить в учете расходы на гарантийный ремонт
- Можно ли распределять расходы для возмещения НДС исходя из выручки за прошлый квартал
- Погребение умершего сотрудника
- Как при УСН учесть при налогообложении командировочные расходы на аренду автомобиля.
- Учет у сторон при переуступке прав требования
- Зарплата за декабрь
- О корректировке таможенной стоимости
- О передачи права подписи ИП
- Утилизация косметики
- Расходы на чистку ковров
- Оценочное обязательство
- Исправление ошибки
- Исполнительный лист на алименты
- Продажа недвижимости
- БУ у агента и принципала
- Об исполнении обязанностей главного бухгалтера
- Инструкторы вождения
- Аренда товара
- О выплате отпускных
- Выплаты родственникам умершего сотрудника. Страховые взносы
- Зарубежное представительство
- Акт об оказанных услугах
- Кассовая дисциплина ИП
- Об уплате НДС и налога на прибыль при приобретении услуг белорусской организации
- О предоставлении отпуска
- Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете получение имущества в лизинг у лизингополучателя.
- Запрос налоговой инспекции по представлению документов за 2007 год.
- Факсимиле на кассовых документах
- Наименование должностей
- Инвестиционный договор
- Документальное оформление грузоперевозок
- Наличные расчеты по агентскому договору
- ИП взносы за себя, отражение в декларации
- Заказ документа
- НДФЛ
- Кадастровая стоимость
- Как хранить бухгалтерские документы
- Списание бутылей пришедших в негодность при УСН. Организация занимается доставкой воды
- НДФЛ
- Бухучет удержания из зарплаты сотрудника по его инициативе
- ниокр
- Освобождение от НДС
- О выборе системы налогообложения ИП
- Иностранные работники
- Смена названия организации
- должностная инструкция на руководителя аптечной сети
- Расчет транспортного налога
- Имущественный вычет
- Продажа в розницу
- Уставный капитал
- Страховые взнос ИП на ЕНВД в 2014 году
- Первичные документы продажа оборудования
- Ставка НДФЛ
- Возмещение коммунальных расходов субабонентом
- Списание банковской комиссии
- УСН и НДФЛ
- Автомобиль при УСН
- Заполнение формы № Р26001
- Ошибки
- Монтаж
- Экспорт в Украину
- Исправление реализации по договору подряда. Счета-фактуры
- Вексель третьего лица
- Тарифы страховых взносов
- Надрыв чека
- 2-НДФЛ смена статуса
- Банковская гарантия
- кассовая книга
- Начисление, выплата и начисление НДФЛ с дивидендов
- Кассовая дисциплина
- Заказчик со своей стороны "требует" снятия объемов, а мы как продавец отказываемся. Как быть.
- Подарки контрагентам
- Заполнение книги продаж при восстановлении НДС
- Новая очередность платежей
- Больничный - увольнение
- Книга покупок
- Ошибка в расчете больничного пособия
- Аттестация рабочих мест
- Возврат переплаты по налогу
- ндфл
- Зимние нормы ГСМ
- Организация изменила местонахождение
- Распределение прибыли прошлых лет при убытках
- Экспорт через морской порт
- Оплата жилья сотрудникам в другом городе
- КБК НДФЛ
- Об ОКТМО
- Подарки детям сотрудников
- Как отразить в учете ликвидацию основного средства подлежащего госрегистрации.
- заявление накопительная часть пенсии
- Субсидия
- Заключение договора
- Малое предприятие
- Новое в пенсионной реформе
- Как распределить уплату фиксированных страховых взносов
- О применении ККТ
- Арендатор расходы на ремонт
- Расходы на гостиницу в командировке. Документальное подтверждение
- ИП признано банкротом в судебном порядке. Как уволить сотрудницу.
- О хранении документов ликвидируемой организации
- Хватит ли товарного чека?
- Норма командировка
- Применение ККТ. Патент
- Бухгалтерский и налоговый учет целевого взноса
- сравнительная таблица ОКАТО и ОКТМО
- Об отражении в учете отпускных по переходящему отпуску
- Об МБП
- Об учете БСС Система Главбух
- Об НДС
- фиксированный платеж
- Годовое обслуживание, упрощенка
- Пенсия
- Сезонный характер производства
- Агентский договор образец
- Прощение долга
- Разработка проекта
- договор материальной ответственности с менеджером по продажам
- Новая очередность платежей
- Оплата от третьего лица
- Вклад в уставный капитал
- Можем ли мы отнести на затраты услуги юридической фирмы
- Продолжение больничного листка
- О получении лизингового имущества
- Расторжение договора
- Резидентство и возврат НДФЛ
- Реорганизация в форме присоединения