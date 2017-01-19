В декларациях за 2016 год ставьте новые коды

С 1 января 2017 года на титульных листах налоговых деклараций за 2016 год указывайте код по ОКВЭД2. Об этом напомнило УФНС по Московской области.
В декларация за 2016 год которые подают в 2017 году, следует ставить коды по ОКВЭД2. Такое требование также содержит письмо ФНС России от 9 ноября 2016 г. № СД-4-3/21206@. В уточненках за предыдущие отчетные периоды указывайте тот же код ОКВЭД, который ставили в первичных налоговых декларациях.
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