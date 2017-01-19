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Чтобы принять НДС к вычету, восстановите налог с перечисленного аванса

19 января 112 просмотров

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Чтобы получить вычет входного НДС по основным средствам, надо восстановить налог по предоплате. Так указали финансисты.

Вычетам подлежат суммы НДС, которые компании предъявил подрядчик при проведении капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств (п. 6 ст. 171 Налогового кодекса РФ).

Вычеты НДС производятся по счетам-фактурам после того, как работы приняли на учет. Налог по капитальному строительству принимается к вычету в течение 3 лет после принятия на учет работ независимо от момента ввода объекта в эксплуатацию.

Бывает, что НДС по перечисленной предоплате компания приняла к вычету. Тогда в том квартале, в котором входной НДС по СМР принимают к вычету, необходимо восстановить налог по предоплате. Об этом – в письме Минфина России от 26 декабря 2016 г. № 03-07-10/77953.

Разъяснения финансистов касаются НДС по СМР. Однако они актуальны для вычета НДС по товарам (работам, услугам). Ставите налог к вычету, значит, восстановите его по перечисленной предоплате.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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