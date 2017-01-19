Покупателю откажут в вычете НДС, если записать в счете-фактуре ФИО сотрудника

Компания не сможет предъявить к вычету НДС, если в счете-фактуре указали не реквизиты покупателя, а ФИО сотрудника. Такие разъяснения привела ФНС в январском письме.
В строке 6 счета-фактуры указывают полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с его учредительными документами. Если указать ФИО сотрудника, инспекторы не смогут идентифицировать покупателя. А это основание для отказа в вычете (п. 2 ст. 169 Налогового кодекса РФ). Такие разъяснения привела ФНС России в письме от 9 января 2017 г. № СД-4-3/2@.
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