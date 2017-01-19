С марта продавцам пива придется торговать с ККТ

С 31 марта 2017 года продавцы пива обязаны использовать ККТ. Об этом напомнило УФНС Саратовской области.

С 31 марта 2017 года организации и предприниматели, торгующие пивом и алкогольной продукцией (в том числе в сфере общепита), обязаны при расчетах с покупателями использовать контрольно-кассовую технику. Это касается и продавцов на спецрежимах. Так прописано в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ, который внес изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». Поэтому продавцам алкоголя до 31 марта 2017 года необходимо приобрести ККТ и подключиться к оператору фискальных данных.

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