Несколько крупных банков готовят письмо к ЦБ с просьбой отменить обязательные переводы зарплат бюджетников и пенсий на карту «Мир».

22 декабря в Госдуму поступил проект с поправками в Закон «О национальной платежной системе». Если его примут, с 1 января 2018 года граждане будут получать все социальные и бюджетные выплаты только на карты «Мир».

Банки считают, что обязательный перевод бюджетных денег на карту «Мир» противоречит антимонопольному законодательству. К тому же из-за поправок придется менять правила работы с картами – банкиры должны будут выпустить новую карту всем клиентам, которые получают пенсии, пособия и другие выплаты из бюджета.

Еще один аргумент банкиров – некоторые клиенты не захотят переходить на «Мир». Должна быть альтернатива – возможность получить деньги не только на «Мир», но и на другую карту.

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