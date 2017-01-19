Если компания не работала весь год, сдайте упрощенную декларацию

Если в 2016 году не было движения по расчетному счету и кассе, то вместо нулевых деклараций компания вправе сдать одну упрощенную – пункт 2 статьи 80 НК РФ. Крайний срок – 20 января.
Упрощенная декларация заменяет:
– нулевки по НДС и прибыли, если компания на общей системе;
– нулевую декларацию по упрощенке, если компания на спецрежиме.
Сдавать упрощенную декларацию удобнее компаниям на ОСНО. Вместо двух отчетов можно отправить один.
Если в прошлом году компания получила или истратила хотя бы рубль, упрощенная декларация не подойдет, сдавайте нулевые отчеты. Путаница с упрощенной декларацией и нулевками опасна. Если инспекторы увидят движение денег по счету, то за каждую неподанную декларацию оштрафуют на 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).
Январская отчетность:
- 4-ФСС за 4 квартал 2016: новая форма, что изменилось
- Срок сдачи отчетности за 2016 год: большая таблица
- Декларация по НДС за 4 квартал (4 кв.) 2016 года
- Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 год
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