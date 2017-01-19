Если компания не работала весь год, сдайте упрощенную декларацию

Если в 2016 году не было движения по расчетному счету и кассе, то вместо нулевых деклараций компания вправе сдать одну упрощенную – пункт 2 статьи 80 НК РФ. Крайний срок – 20 января.

Упрощенная декларация заменяет:

– нулевки по НДС и прибыли, если компания на общей системе;

– нулевую декларацию по упрощенке, если компания на спецрежиме.

Сдавать упрощенную декларацию удобнее компаниям на ОСНО. Вместо двух отчетов можно отправить один.

Если в прошлом году компания получила или истратила хотя бы рубль, упрощенная декларация не подойдет, сдавайте нулевые отчеты. Путаница с упрощенной декларацией и нулевками опасна. Если инспекторы увидят движение денег по счету, то за каждую неподанную декларацию оштрафуют на 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Январская отчетность: