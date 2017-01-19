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Исправьте четыре ошибки в 4-ФСС за 2016 год

19 января 281 просмотр

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Не позднее 25 января вы последний раз сдаете 4-ФСС по привычной форме. Прежде чем отправить отчет за 2016 год, проверьте его на ошибки. Ниже четыре ошибки, которые допускают ваши коллеги чаще всего.

Ошибка 1. Не указывают  в 4-ФСС пособие, которое начислили, но еще не выплатили

Если в декабре 2016 года начислили пособие работнику за счет средств ФСС, вы вправе уменьшить на него взносы к уплате за этот месяц. Отразите это пособие в расчете 4-ФСС за 2016 год, даже если выплатили его в январе. А вот если начислили пособие уже в 2017 году, в отчет за 2016 год его не включайте, даже если в больничном листке вписаны дни болезни в декабре.

Расходы, которые финансирует ФСС, отражайте в отчете на дату, когда их начислили. Ведь выплаты сотрудникам увеличивают базу для взносов на дату, когда их начислили. Поэтому расходы, которые уменьшают эти взносы, признают по тем же правилам. Суммы пособий укажите в 4-ФСС по строке 15 таблицы 1 и строке 15 таблицы 2.

Ошибка 2. Показывают в 4-ФСС платежи, которые перечислили в другом периоде

Ошибка 3. Неправильно делят долг ФСС на переплату и превышение взносов над расходами

Ошибка 4. Неверно определяют среднесписочную численность

Что еще учесть в последних РСВ-1 и 4-ФСС за 2016 год, читайте в рекомендации от Системы Главбух.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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