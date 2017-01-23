Тест дня по учету форменной одежды

Организация может выдать сотрудникам форменную одежду. В каком случае отражать ее за балансом? Ответить>>
Организация может выдать сотрудникам форменную одежду. В каком случае отражать ее за балансом? Ответить>>
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