Все изменения в вашей работе с 1 января

C 2017 года в вашей работе многое поменялось. Главное – платить взносы и отчитываться по ним нужно в налоговую.
Есть и другие перемены. Теперь можно дольше списывать убытки, появились новые вычеты и коды по НДФЛ, будет меньше путаницы с пояснениями по НДС и стало проще удержаться на упрощенке до конца года. Разобраться во всем новом поможет наш сервис «Изменения-2017».
Есть и другие перемены. Теперь можно дольше списывать убытки, появились новые вычеты и коды по НДФЛ, будет меньше путаницы с пояснениями по НДС и стало проще удержаться на упрощенке до конца года. Разобраться во всем новом поможет наш сервис «Изменения-2017».
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