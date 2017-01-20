ПФР обновил номер для бесплатных консультаций

Получить бесплатную консультацию специалистов ПФР теперь можно по телефону 8-800-302-23-02.
Сотрудники фонда ответят на вопросы:
- о получении СНИЛС;
- материнском капитале;
- об участии в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Также консультанты ПФР помогут выбрать вариант пенсионного обеспечения, ответят на вопросы об индексации страховой пенсии и по работе с личным кабинетом.
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