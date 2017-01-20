Налоговики перестали выдавать свидетельства о государственной регистрации

С 1 января 2017 года вместо свидетельств налоговики выдают вновь зарегистрированным компаниям листы записи из ЕГРЮЛ по форме Р50007. Предпринимателям — листы записи из ЕГРИП по форме Р60009.
Раньше при постановке на учет налоговики выдавали компании свидетельство о государственной регистрации по форме Р51003. Предпринимателю — по форме Р61003.
C 2017 года в вашей работе многое поменялось. Разобраться во всем новом поможет наш сервис «Изменения-2017».
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