Налоговики перестали выдавать свидетельства о государственной регистрации

С 1 января 2017 года вместо свидетельств налоговики выдают вновь зарегистрированным компаниям листы записи из ЕГРЮЛ по форме Р50007. Предпринимателям — листы записи из ЕГРИП по форме Р60009.

Раньше при постановке на учет налоговики выдавали компании свидетельство о государственной регистрации по форме Р51003. Предпринимателю — по форме Р61003.

C 2017 года в вашей работе многое поменялось. Разобраться во всем новом поможет наш сервис «Изменения-2017».

Читайте также: