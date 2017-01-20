Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Комиссионные сделки и НДС
- Как отразить недостачу, выявленную по итогам инвентаризации?
- ИП деньги на личные нужды
- Нет деятельности по ЕНВД. Нулевая декларация
- книга доходов ИП. УСН и ЕНВД
- Взаимозачет
- Зачет НДС с предоплаты
- Выплата зарплаты с арестованного счета
- Технологические потери
- Материальная помощь смерть родственника - НДФЛ
- Уведомление ФМС
- Расходы на фирменный стиль организации
- Срок оформлени пособия по беременности и родам
- О расчете среднедневного заработка
- Строительство
- Отказ от ЕНВД в добровольном порядке
- Аренда
- Строительство ОС подрядным способом, НДС.
- О доходах ТСЖ при УСН
- Расходы на сайт
- Ответственность бухгалтера
- О записи в трудовой книжке
- Налог на рекламу
- Какие записи сделать в трудовой книжке при приеме на работу внешнего совместителя?
- Премия руководителю
- Учета животных и птиц
- Подтверждение командировочных расходов
- Оформление отношений
- возмещение судебных расходов
- Ошибки в бухучете
- Как рассчитаться с учредителем при выходе его из ООО?
- Суточные день проезда до аэропорта
- Определение амортизационной группы
- Запчасти
- Дата оформления на работу.
- Нужно ли начислять НДС, налог на прибыль с полученных сумм штрафов по договорам
- Неотфактурованная поставка
- Выплата дивидендов на счет третьего лица
- Ремонт ОС
- Приобретение недвижимости ФЛ - нерезидентом
- Можно ли предоставить в налоговую инспекцию оригиналы запрашиваемых документов.
- Снятие с учета
- Предрейсовый осмотр
- Апостиль
- Как учесть при УСН страховые взносы, уплаченные за сотрудников?
- Возможность сдавать ангар в аренду
- Очередность удержаний
- О излишне удержанных алиментах
- Предоставление справки 2-НДФЛ
- Санкции за непредоставление документов по требованию налоговой
- Экологический сбор
- Возмещение транспортных услуг
- Продажа по безналу физлицу.
- О проведении валютной операции
- Отказ от ЕНВД
- Оплата поставщику при импорте
- применение ККТ
- Об утилизации готовой продукции
- Продолжительность выездной провекри
- Документы на оформление оптовой продажи товаров
- Декларация по НДС
- Патент
- Учет ОС
- Записи в трудовой книжке временно работающего сотрудника.
- Алкоголь
- Увольнение, ликвидация
- Договор аренды заключен с физ лицом. Потом составлено доп. соглашение от имени ИП
- Размер пособия
- Оплата больничного листа 2 места работы
- Нумерация счетов-фактур на аванс?
- Неправильно начислена амортизация исправление
- Акции
- Тарифы страховых взносов и льготы
- Переход на УСН с ОСН
- Возмещение страховой премии. Ремонт ОС
- Срок давности привлечения к административной ответственности
- Уплата страховых взносов ИП
- Лизинг
- Информирование ПФ о сдаче отчетности и уплате налогов
- Материальная ответственность сотрудников
- Номер договора в первичных документах, в счет-фактурах
- Открытие счета
- ндфл
- Депозиты
- Оформление доставки
- Комиссионер - посредник
- О подтверждающих документах по экспортной операции по ставке НДС 0%
- ИП выплачивать зарплату себе, отчет о среднесписочной
- Отказ от предоставления документов на проверку.
- Восстановление НДС
- Реализация медицинского оборудования НДС
- Продажа ОС
- Если арендатор нерезидент РФ
- ККТ
- Как отразить в учете возврат аванса с удержанием неустойки при расторжении договора.
- Об обнаружении ошибок в накладной
- ТТН
- Об учете пошлины в первоначальной стоимости НМА
- страховые взносы
- Восстановление НДС и учёт субсидии
- О продаже доли
- НДС
- НДС
- Смена юридического адреса.
- печать на доверенности
- недвижимое имущество
- Ожидание конца декабря
- Валюта в первичных документах
- Уменьшается объем выполненных работ.
- Очередность платежей
- Оформление земельного участка
- Расчет ЕНВД, если автомобиль в ремонте
- Деятельность платежного агента
- Учет лизингового имущества
- Возврат билетов сотруднику. Билеты приобретены организацией
- Могут ли полномочия по управлению быть переданы предпринимателю?
- может быть одновременно в штатном расписании генеральный директор и исполнительный директор
- Продажа путевок через агента.
- О заполнении ТОРГ-12
- О возврате подотчетной суммы уволивишимся сотрудником
- О возврате излишне уплаченного НДС
- Беспроцентный заем
- Об продлении отпуска
- Депозитный счет
- Об особенностях представления подтверждающих документов валютного контроля в уполномоченный банк
- Аттестация рабочих мест.
- Зарплата
- Зарплата единственному сотруднику
- Проводки по ситуациям.
- Выездная проверка
- Выплаты по решению суда
- Использование закупочного акта при покупке товара у ИП
- Доверенность
- экономия застройщика
- Нормируемые расходы на рекламу
- Раздельный учет НДС.
- Документальное подтверждение родства, нужно ли заверять копии у нотариуса?
- Изменения в личной карточке
- Дистанционный сотрудник
- Выходные дни в 2014
- Компенсации сотрудникам проезда к месту отпуска
- НДС в платежном поручении
- УСН
- восстановление НДС при списание кредиторской задолженности
- Прописка директора
- Отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком
- Использование единого проездного билета
- О продаже по цене ниже цены приобретения
- Как предпринимателю подтвердить использование автомобиля в предпринимательской деятельности?
- Заключение ГПД с иностранцем
- Восстановление НДС при уничтожении тмц для производства регистрационных знаков
- взносы в 2014 году
- Иск о защите деловой репутации
- Об исчислении ЕНВД ИП
- Обособленные подразделения
- Накладные расходы
- Имущество менее 40000
- О спецодежде по договорам подряда
- декларациях по налогу на прибыль
- Проведение аудиторской проверки и сдача отчетности
- Резерв