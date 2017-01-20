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Бесплатный вебинар про НДС: отчетность за IV квартал и изменения

20 января 224 просмотра

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20 января в 10:00 по Москве начинается бесплатный вебинар про НДС.

Программа:

1.    Как изменится НДС в ближайшее время. Налоговая политика на 2016-2018 годы.
Спикер – Сергей Шаталов, замминистра финансов в 2000-2016 годах, глава авторского коллектива и руководитель Центра налогового консультирования «Главбуха»

2.    Что налоговики проверят в вашей декларации по НДС за IV квартал. 
Спикер – Михаил Мухин, действительный государственный советник РФ 3-го класса, налоговый консультант.

Спикеры ответят на вопросы участников в прямом эфире.



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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