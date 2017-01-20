Бесплатный вебинар про НДС: отчетность за IV квартал и изменения

20 января в 10:00 по Москве начинается бесплатный вебинар про НДС.

Программа:

1. Как изменится НДС в ближайшее время. Налоговая политика на 2016-2018 годы.

Спикер – Сергей Шаталов, замминистра финансов в 2000-2016 годах, глава авторского коллектива и руководитель Центра налогового консультирования «Главбуха»



2. Что налоговики проверят в вашей декларации по НДС за IV квартал.

Спикер – Михаил Мухин, действительный государственный советник РФ 3-го класса, налоговый консультант.

Спикеры ответят на вопросы участников в прямом эфире.