ФСС подключит 13 регионов к пилотному проекту в 2017 году

С 1 июля 2017 года к пилотному проекту ФСС присоединятся еще 13 субъектов РФ:
- Алтайский край
- Амурская область
- Вологодская область
- Еврейская автономная область
- Магаданская область
- Республика Адыгея
- Республика Алтай
- Республика Бурятия
- Республика Калмыкия
- Омская область
- Орловская область
- Приморский край
- Томская область
В таблице можно посмотреть, когда к пилотному проекту присоединят ваш регион. Все субъекты чиновники планируют перевести на прямую выплату пособий к 1 января 2021 года.