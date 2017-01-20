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Четыре отчета, которые нужно сдать сегодня

20 января 823 просмотра

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20 января – последний день сдачи сразу четырех отчетов:

1. Расчета 4-ФСС на бумаге. Расчет за 2016 год сдавайте по старой форме. Она утверждена приказом ФСС от 26 февраля 2015 г. № 59.

Скачать бланк 4-ФСС за 2016 год в Excel >>

Какой ОКВЭД ставить в 4-ФСС за год >>

Посмотреть образец заполнения 4-ФСС за год >>



2. Сведений о среднесписочной численности за 2016 год. Форма утверждена приказом ФНС от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174.

Скачать форму сведений о среднесписочной численности >>

Как рассчитать среднесписочную численность >>



3. Декларации по ЕНВД за IV квартал 2016 года. Для отчета берите форму из приказа ФНС от 4 июля 2014 г. № ММВ-7-3/353.
Скачать бланк декларации по ЕНВД в Excel >>

Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2016 года: образец заполнения >>



4. Единой упрощенной декларации за 2016 год. Ее вместо нулевых деклараций по НДС, прибыли или УСН вправе сдать компании, у которых в прошлом году не было движения денег на счете и кассе.
Скачать бланк единой (упрощенной) налоговой декларации за 2016 год в Excel >>

Единая упрощенная налоговая декларация за 2016 год >>

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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