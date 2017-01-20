Четыре отчета, которые нужно сдать сегодня

20 января – последний день сдачи сразу четырех отчетов:
1. Расчета 4-ФСС на бумаге. Расчет за 2016 год сдавайте по старой форме. Она утверждена приказом ФСС от 26 февраля 2015 г. № 59.
Скачать бланк 4-ФСС за 2016 год в Excel >>
Какой ОКВЭД ставить в 4-ФСС за год >>
Посмотреть образец заполнения 4-ФСС за год >>
2. Сведений о среднесписочной численности за 2016 год. Форма утверждена приказом ФНС от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174.
Скачать форму сведений о среднесписочной численности >>
Как рассчитать среднесписочную численность >>
3. Декларации по ЕНВД за IV квартал 2016 года. Для отчета берите форму из приказа ФНС от 4 июля 2014 г. № ММВ-7-3/353.
Скачать бланк декларации по ЕНВД в Excel >>
Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2016 года: образец заполнения >>
4. Единой упрощенной декларации за 2016 год. Ее вместо нулевых деклараций по НДС, прибыли или УСН вправе сдать компании, у которых в прошлом году не было движения денег на счете и кассе.
Скачать бланк единой (упрощенной) налоговой декларации за 2016 год в Excel >>
Единая упрощенная налоговая декларация за 2016 год >>
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