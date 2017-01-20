Пересмотрите суточные из-за новых лимитов

Компания вправе установить суточные в любом размере. При этом всю сумму можно включить в расходы и не облагать взносами на травматизм. Но с 1 января выгодно платить суточные в пределах 700 и 2500 руб. Тогда не придется платить пенсионные, медицинские, социальные взносы и НДФЛ. По ним теперь действуют единые необлагаемые нормативы. До нового года взносы не платили с любых сумм суточных.
Из-за поправок обновите приказ по суточным.
Если сохраняете прошлогодние размеры, то переиздайте приказ со старыми размерами. Вот образец >>
Если повышаете суточные, подготовьте новый приказ.
Образец >>
Снижаете суточные, чтобы избежать лишних взносов? Зафиксируйте снижение в новом приказе. Образец >>
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