Указывайте новые коды по ОКВЭД2 ОК 029-2014 во всех декларациях и расчетах, которые сдаете в налоговую в 2017 году, в том числе за прошлый год. ФНС считает, что в отчетности надо ставить коды, даже если в порядке сказано о старом классификаторе ( письмо от 9 ноября 2016 г. № СД-4-3/21206).

В 4-ФСС за 2016 год можно поставить старые коды, если компанию зарегистрировали до 11 июля 2016 года. Это следует из пунктов 6 и 23 Порядка, утвержденного приказом ФСС от 26 февраля 2015 г. № 59.

Организации, зарегистрированные после 11 июля 2016 года, указывают в отчетах новые коды ОКВЭД. Ведь с этой даты инспекторы регистрируют компании только с новыми кодами.

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