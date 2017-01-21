Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Способ сдачи декларации по НДС за 4 кв. 2013
- НДФЛ при выплате сотрудникам-иностранцам
- Оформление приобретения ТМЦ подотчетным лицом
- ИП
- имущество
- Имущественный вычет пр покупке жилья
- Страховые взносы в ФСС России на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- Новация
- возмещение во внереализационных доходах
- Ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей
- Стоимость питания в ж/д билете, ндфл, взносы
- Декларация НДС
- Справка для избежания двойного налогообложения
- Документы для назначения льготных пенсий сотрудникам, работающим при вредных условиях труда
- НДС в платежном поручении
- Достройка
- ЕСХН
- Пособие по беременности и родам
- беспроцентный займ
- Оформление кредита
- 2-НДФЛ
- налоговый агент
- Если нет возможности удержать НДФЛ
- ндс агент
- УСН задаток
- О принятии к учету услуг связи
- Расходы на гостиницу для сотрудников сторонней организации
- Начисление пеней по налогу на прибыль
- Хранение бухгалтерских документов
- Компенсация расходов ГСМ и связи сотруднику
- Можно ли менять лимит на телефонные переговоры ежемесячно и каждому сотруднику
- При каких обстоятельствах можно получить путевку в санаторий за счет средств фонда социального страхования
- корректировочные счета-фактуры.
- Патентная система, как рассчитать стоимость патента
- Материальная помощь
- лимит УСН 2014
- О составлении акта по форме №ОС-1
- Заработок для расчета пособия.
- О доверенности на получение ТМЦ
- Доверенность учредителю
- Положение о порядке использования печати
- Продажа доли. НДФЛ
- О переводе сотрудников в рамках одной организации
- Об импорте из Украины
- Несвоевременная подача декларации
- Оплата перерыва на кормление ребенка
- Имущественные вычеты по НДФЛ
- вычет по услугам
- Об исправлениях первичных документов
- Возврат предмета лизинга, учет у лизингополучателя
- НДФЛ при продажи доли в уставном капитале
- Списание ОС при УСН
- Уведомление о новых видах деятельности
- возмещение из соц.страха.
- НДПИ
- Корпоратив
- О взносе денежных средств в оплату УК
- Стандартный вычет на ребенка сотруднику
- Очередность платежей
- Паспорт СССР
- Налоговый и бухгалтерский учет расходов на рекламу при применении УСН (доходы)
- Автомобильная аптечка
- ККТ
- Неиспользованные средства целевого финансирования
- Правильность учёта НДС
- Отмена командировки
- Реализации алкогольной продукции в сельской местности ККТ
- Может ли предприниматель оплатить через отделение банка за товар?
- микрофинансовая организация
- Регистрация счетов-фактур.
- авансовые счета-фактуры
- НДС
- Об ошибочном отражении реализации
- Отчетность
- Как вернуть деньги покупателю при расчетах с применением БСО
- Отпускные при упрощенке
- Рубли и копейки.
- детский вычет
- Смена объекта налогообложения и применение ЕНВД
- Расчет отпускных дней, если они совпадают с праздниками
- Оформление закупки товара у ИП
- Статус резидента. квота на прием иностр. граждан
- Отпускные
- О возврате товара поставщику
- Стаж
- Работы и услуги
- Штраф за не сдачу отчетности
- Перечисление подотчета если не закрыт ранее полученный
- Компенсационные выплаты за пользованием личного автомобиля сотрудника, НДФЛ, страховые взносы
- НДС лицензионный договор
- Возврат товара
- Списание дебиторской задолженности
- Необходимость начислять курсовую разницу
- Изменения в устав
- Возврат товара
- О процентах по договору займа
- Применение ставки НДС
- Выплата зарплаты иностранцам
- Подпись с/Ф
- Перевод накопительной части пенсии ИП
- Наценка на материалы
- Книга покупок и журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
- Цветы
- НДФЛ ошибочно перечислен в бюджет другого региона. Исправление
- Как отразить в бухучете и при налогообложении расходы на добровольное медицинское страхование сотрудников
- Возврат денежных средств
- Оформление и увольнение осужденного, приговоренного к обязательным работам
- Излишне удержанный НДФЛ
- Справка о заработке при увольнении
- Удержания из зарплаты сотрудника
- НДС при уплате аванса иностранному поставщику
- Возврат денежных средств из операционной кассы
- Как отразить в бухучете и при налогообложении расходы на обучение сотрудника в интересах организации.
- Договор займа
- Как оформить поступление бракованных товаров.
- О заполнении книги продаж и журнала полученных и выставленных счетов-фактур
- Банкротство должника
- Об аренде автомобиля в командировке
- Заполнение отчета о финансовых результатах
- Срок исковой давности по нарушению страхового законодательства
- Сведения об адресе учредителя в ЕГРЮЛ
- Справка об отсутствии задолженности
- Оплата денег из кассы поставщику
- Донор
- ФСС
- Возможно ли оплату труда одного работника привязать к ОТ другого работника?
- Отсрочка платежа
- Дисциплинарное взыскание беременной сотруднице
- Международный бартерный договор
- Распределение прибыли за прошлые периоды
- Выдача отпускных
- возврат переплаты
- уточнение суммы расходов, прибыль
- Ежегодная инвентаризация
- Спонсор
- Отчетность ПФР
- О расходах на штрафы при возврате билетов
- Передвижная установка по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп
- Ремонт ТС на ЕНВД
- Об установлении размера арендной платы
- О восстановлении НДС с авансов
- пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет
- Об удержании алиментов
- Как прекратить обязательство выплатой отступного
- Строительство объекта
- Выручка ЕНВД
- Как подтвердить льготный стаж для установления досрочной пенсии?
- Налог на имущество
- Оплата алкогольной продукции векселем
- Длительность командировки
- Транспортный налог
- уточненный расчет
- Подтверждение работы и списание топлива
- Субсидия
- Восстановление ндс
- Применение ЕНВД
- Курсы, последствия и счета-фактуры
- налоговая база по ЕНВД
- Возмещение средств потраченных сотрудником на материалы
- Пониженные тарифы взносов
- Учет по договору
- Проценты по займу
- Доставка курьером,ТН,ТТН
- Возмещение расходов сотруднику
- Штраф. НДС.