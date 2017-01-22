Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Лимит кассы
- Возможно ли оплату труда работника привязать к ОТ другого работника?
- Лизинг
- Пособие по уходу за ребенком сотрунику-чернобыльцу
- Подскажите, как правильно можно уволить водителя?
- О письменной форме договора
- Индексация зарплаты
- Раздельный учет НДС
- Франчайзинг
- Оформление на неполный рабочий день
- Расчетный период для расчета пособия по беременности и родам
- Пени за просрочку платежа
- Ежегодный отпуск
- Производство и распределение тепловой энергии
- ОКОФ автоматизированной системы учета
- НДФЛ при аренде у гражданина
- Если сотрудник отказывается подписывать график отпусков
- Должны совпадать доходы и расходы, а также прибыль по балансу с данными в Книге доходов и расходов.
- Можно ли учесть в расходах сумму безнадежной задолженности на основании признания должника банкротом.
- Акт приема-передачи арендованного участка
- О реализации услуг через агента
- Установка общедомовых счетчиков
- Сведения о прописке директора
- Кассовый чек НДС
- При приобретении токена в бухучете делаются проводки:
- Уведомлении налоговой инспекции о смене адреса руководителя
- Отчетность для СНТ на УСН
- Заполнение первичных документов смешанным способом
- Как перевыставить услугу по страхованию грузов
- Отражение доходов в бухучете и КУДИР при УСН
- Продажа квартиры
- Определение вида деятельности
- Нулевая ставка НДС
- Об увольнении совместителя
- Увольнение по истечению срока трудового договора
- Об расходах на корпоратив
- Вычет на ребенка
- О выплате компенсации за использование личного авто
- Как установить размер заработной платы?
- Поступление денежных средств на р/счет за реализованную продукцию без учета НДС
- Как правильно оформлять путевые листы и списание бензина и дизтоплива,чтобы не было замечаний налоговой инспекции?
- Налогообложение и бухучет благотворительной помощи
- Корректировка стоимости, учёт и отчётность
- Работа по совместительству и отпуск до 3-х лет
- Смена ОКАТО, как отразиться в справке 2-НДФЛ.
- Внереализационные доходы(прощенный долг).
- Оплата проезда до место работы и обратно
- Коэффициент-дефлятор для НДФЛ
- Изменение метода списания расходов
- Выплата отпуска по беременности и родам внешнему совместителю
- Лимит расчетов наличными
- Как отразить в бухучете и при налогообложении возврат качественных товаров поставщику по инициативе организации
- Авансовый отчет
- Использование очередного оплачиваемого отпуска
- Счет-фактура
- ЕНВД
- Как не нарушить налоговое законодательство по НДС при просрочке отгрузки?
- Отпуск многодетной сотруднице
- Можно ли заключить договор Цессии между юридическими лицами, если должником является физическое лицо
- Праздничные дни во время отпуска (сменный график работ)
- О сроках хранения первичных документов и справок о з/пл
- Как документально оформить решение о распределении чистой прибыли, бух. и налоговый учет?
- неполное рабочее время, выходные при сменном графике
- Об ответственности за неприменение ККТ
- Реализация основного средства
- Авансовые платежи
- Составление сметы.
- Выплата дивидендов
- Расходы на ремонт помещения,предназначенного для продажи
- О порядке заполнения ТТН
- Об уплате налога на прибыль по обособленным подразделениям
- Жатка для комбайна
- Начисление премии
- Возврат НДФЛ
- Представление декларации по ндс в 2014 году
- Отчетность общественной организации
- Подача декларации по НДС
- Совмещение должностей
- Штрафные санкции по НДФЛ
- Сведения в ЕГРЮЛ об ОКВЭД
- Перерыв для кормления ребенка
- Возврат товара
- Исправление ошибок в бухучете
- О недостаче товаров до постановки их на учет
- Экологические платежи
- Экспорт при УСН
- Если сотрудник при увольнении не вернул спец.одежду
- Отпуск/Срочный трудовой договор
- Временный сотрудник
- Компенсация за неиспользованный отпуск
- Сведения о прописке учредителя и директора
- Лицензирование лизинговой деятельности
- Внесение записей в трудовую книжку
- Можно ли заверить факсимиле копии документов представляемых для налоговой проверки.
- ндс и налог на прибыль
- Как отразить в бухучете проценты по займу для приобретения инвестиционных активов
- Налоговый вычет для предпринимателей на УСН
- Приобретение тмц ИП через третье лицо
- Продажа доли НДФЛ
- Возврат излишне перечисленных сумм.
- В связи с задержкой по уплате НДФЛ, мы начисляем компенсацию за задержку выплаты з/п.
- Об ОКАТО
- Оплата после отгрузки
- НДС у застройщика
- Дата оприходования ТМЦ
- Больничный
- Больничный лист
- О предоставлении отпуска по уходу за ребенком совместителю
- О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ
- низкая налоговая нагрузка
- Об отражении ОС в балансе
- Документальногое оформление при реализации товаров
- Начисление НДС при выставлении счета-фактуры с выделенной суммой НДС организацией, применяющей УСН
- Смена наемного сотрудника
- Возмещение подотчетных средств
- Банкротство ликвидация
- Как отразить в бух. учете услуги банка по операциям с оплатой картами
- Информация о сотруднике
- Беспроцентный займ
- Бухучет микропредприятия.
- Расчеты с продавцом. Платежные поручения
- Выплата доли учредителю
- Кто начисляет износ по основным средствам, переданным в безвозмездное пользование?
- трудовой договор
- Авансовый отчет
- Дополнительный тариф.
- Как рассчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, больничный по беременности и родам?
- О заполнении приложений к балансу
- Взносы ИП
- Подарки партнерам
- Заявление в ЕГРЮЛ
- Отпуск и спецодежда
- Потеря статуса малого предприятия
- срок хранения расчеты
- Учет рабочего времени
- Рождение мертвого ребенка
- Средняя численность
- Больничное пособие после сокращения штата
- Как в налоговом учете отражать прямые и косвенные расходы